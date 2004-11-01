В Польше победил Ющенко – за него проголосовало 90% избирателей

Кандидат на пост президента Украины Виктор Ющенко набрал 90% голосов в избирательных округах Польши – информирует Медиа-цетр «Кандидат» за материалами УНИАН. В частности, в четырех избирательных комисиях , за Ющенко отдали свои голоса 1365 украинцев, из 1521, которые голосовали в Польше. Тогда как, кандидат от власти Виктор Янукович получил 7%, лидер социальной партии Украины Александр Мороз – 0,9%, лидер Прогресивной социалистической партии Наталия Витренко – 0,3% , лидер Комунистической партии Украины Петро Симоненко – 0,26%, глава партии Промышлеников и предпринимателей Анатолий Кинах - 0,2% голосов.

В списках избирателей в Польше было 5312 избирателей, явилось 28, 6%. Наибольшая явка отмечена в Варшаве, где проголосовало 40,8% всех избирателей. В Гданске пришли на выборы 21,4% избирателей, в Кракове 21%, а в Люблине – 19, 6% отвсех украинцев, которые имели право голоса

