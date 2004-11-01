Неизвестные на площади перед ЦИК угрожают журналистам

Неизвестные молодчики на площади Леси Украинки, которая перед Центризборкомом, предлагают журналистам спустится в подземный переход и там «разобраться» – сообщает медиа-цетр «Кандидат». Неизвестные угрожают операторам: «Переставайте снимать, иначе стенка на стенку». На площади перед ЦИК в этот момент, не взирая на все защитные средства – двойной забор, водометную технику, БТРи – находится только два охраника.

