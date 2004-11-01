Председатели избирательных округов Черниговщины пропадают вместе с протоколами – `Наша Украина`

`В избирательных округах Черниговской области после их закрытия было зафиксировано два типа нарушений`, - сообщает областной штаб Виктора Ющенка. В селе Скороходовому Талапаевского района (избирательный округ №212) после подсчета голосов вместе с протоколами подсчетов голосов исчез председатель избирательного округа.



В избирательном округе самого райцентра Талаевки произошел аналогичный случай: оба председателя избирательных округов исчезли в неизвестном направлении вместе с протоколами подсчета голосов, - за информацией МЦК, тогда как в местном штабе есть основания допускать, что председатели прячутся в помещениях органов местной власти.



Источник: МЦК