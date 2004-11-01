По данным Общественной инициативы `Знаю!` в заграничных округах побеждает Ющенко

Данные голосования на заграничных округах, которые имеет Общественная инициатива `Знаю!`, категорически противоречит данным ЦИК. Согласно с копиями протоколов, полученных на 02:45 1 ноября, В. Ющенко имеет 61,5% голосов, В. Янукович – 31,1%.



`Поскольку нами уже учитываются данные со стран СНГ, где ожидаемое большое число голосов отдано за В. Януковича, а далее информация будет поступать из Западной Европы и Северной Америки, можна с увереностью прогнозировать, что соотношение между основными кандидатами принципиально не изменится`, - указано в пресс-релизе организации.

