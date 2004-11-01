Тигипко утверждает, что данные про явку в Западной Украине преувеличены

`Основная масса нарушений во время голосования была в Западной Украине`, - утверждает руководитель избирательного штаба В.Януковича, в частности, он сказал, что в Тернопольской области сейчас реально проживает меньшее граждан, чем показывает явка.



При этом он сообщил, что получил данные о ситуации на границе и они свидетельствуют, что существенного перехода людей в Украину из-за границы нет. В тоже время, штаб Януковича опротестует в суде результаты выборов в этом регионе, `если мы будем проигрывать или выигрывать несущественно`.

