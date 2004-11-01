В Кировограде в 92 округе украли бюллетени

В Кировограде неизвестные ворвались в 92 избирательный округ и украли бюллетени. Об этом сообщил корреспондент `5 канала`. В стычке были задействованы 15 вооруженных человек характерной наружности. Всего в округе проголосовало, за данными корреспондента, 1850 граждан. Из них за Ющенка проголосовало 850 человек, за Януковича 480.



Источник: Медиа-центр `Кандидат`

