В ТИК №70 в Ужгороде провели пересчет голосов
04:15, 01 ноября 2004Последние события
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В территориальном избирательном округе №70 в городе Ужгороде было проведено пересчет голосов, сообщает Медиа-центр `Кандидат`. Причиной была жалоба члена ТИК, представителя кандидата В.Ющенко. Результаты обработки около 52% бюллетеней свидетельствуют, что кандидат В.Ющенко набирает 44% голосов избирателей, а кандидат В. Янукович - 39%.
Источник: МЦК
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