В ТИК №70 в Ужгороде провели пересчет голосов

В территориальном избирательном округе №70 в городе Ужгороде было проведено пересчет голосов, сообщает Медиа-центр `Кандидат`. Причиной была жалоба члена ТИК, представителя кандидата В.Ющенко. Результаты обработки около 52% бюллетеней свидетельствуют, что кандидат В.Ющенко набирает 44% голосов избирателей, а кандидат В. Янукович - 39%.



Источник: МЦК

