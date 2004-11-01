Тигипко удивляет заявление Ющенко касающееся его рейтинга

Руководитель избирательного штаба Виктора Януковича Сергей Тигипко заявил, что его удивляет заявление Ющенко касающееся его рейтинга, сообщает Медиа-центр `Кандидат`.



`Экзит-полы дали многокрасочную картину опроса избирателей. Имею данные четырех лидирующих социологических центров. Центр Разумкова свидетельствует, что Ющенко имеет 44% против 36,8% - у Януковича. Центр `Социс` та Центр `Социальный мониторинг`: Янукович – 42, 65%, Ющенко 38,35%. Украинский институт социальных исследований подает данные о том, что Янукович получил 43% голосов, Ющенко 39%. Но что интересно. Ющенко заявляет что он набирает более 60% голосов. В это время его штаб по параллельному подсчету заявляет про 51% в пользу их кандидата, а центр Разумкова ему отдает только 44%. Разница в данных в 15%`, - отметил Тигипко.



Он отметил, что `членам команды Ющенко надо как-то договариваться`.

