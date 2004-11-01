Попытки судиться, что-то кому-то доказывать закончатся разделением Украины на две части - Леонид Кравчук

Как сказал Л.Кравчук, попытки судится, что-то кому-то доказывать закончатся разделениям Украины на две части, одна будет обижена проигрышем, другая – будет восхищаться победой. Об этом он сказал на пресс-конференции в Центральном избирательном штабе Виктора Януковича.



`Передача власти имеет две фундаментальные стороны: личную и общественную. Личная – это всегда больно, и тот, кто сможет подчинить это личное общественному, государственному, тот сможет претендовать, на звание демократа. Если новый президент этого не сможет сделать, он не будет демократом, как бы не бил себя в грудь`, - сказал Леонид Кравчук.

