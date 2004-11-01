Ющенко опережает Януковича на зарубежном избирательном округе

Кандидат Виктор Ющенко по результатам голосования на зарубежном избирательном округе получил 63% голосов избирателей, Виктор Янукович - 37%. `За` Александра Мороза проголосовали 1,54%, Петра Симоненко поддержали 0,99%, Кинаха - 0,88% избирателей.



Сейчас обработано около 61% протоколов зарубежных бюллетеней. Такие данные обнародовал на пресс-конференции председатель ЦИК Сергей Кивалов.



Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter