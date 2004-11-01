З оброблених 78,05% бюлетенів, у Януковича 42,21% голосів виборців, Ющенка - 37,15% - ЦВК

08:02, 01 ноября 2004
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