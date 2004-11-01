Из обработанных 78,05% бюллетеней, у Януковича 42,21% голосов избирателей, у Ющенко – 37,15% - ЦИК

08:13, 01 ноября 2004
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01.11.2004 08:02:35

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