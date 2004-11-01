Сорвано работу 20-ти самых больших избирательных участков Кировограда

На 20-ти самых больших избирательных участках Кировограда, где количество зарегистрированных избирателей превышает 2,5 тысячи, было сорвано работу, сообщает корреспондент УНИАН. По данным наблюдателей от В.Ющенко, из территории этих участков исчезли председатели избирательных комиссий, их заместители и секретари вместе с печатями, поэтому работа членов комиссии, фактически, заблокирована.

Кроме того, наблюдатель сообщил о других препятствиях во время подсчета голосов. В частности, председатель избирательного участка №79 ТВО (№100) на момент прибытия туда доверенных лиц от кандидатов, пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения. Женщина сообщила, что передала все свои полномочия и печать другому лицу, назвать которое не смогла.

