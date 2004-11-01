В день выборов количество посетителей сайта УНИАН увеличилось вдвое.

За октябрь информагентства в среднем за день посещали 3,5-4 тысячи пользователей Интернет. 31 октября их было около 7 тысяч. Пик активности припал на периоды между 20 и 23 часом - в это время были обнародованы предварительные, а потом и окончательные результаты экзит-полов, проведенных консорциумом ведущих украинских социологических служб.

Наибольшая часть посетителей - из Украины (48%), далее за уровнем активности идут пользователи из России, а потом - Германии.

Источник:Bigmir.net

