В день выборов количество посетителей сайта УНИАН увеличилось вдвое
08:29, 01 ноября 2004Последние события
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В день выборов количество посетителей сайта УНИАН увеличилось вдвое.
За октябрь информагентства в среднем за день посещали 3,5-4 тысячи пользователей Интернет. 31 октября их было около 7 тысяч. Пик активности припал на периоды между 20 и 23 часом - в это время были обнародованы предварительные, а потом и окончательные результаты экзит-полов, проведенных консорциумом ведущих украинских социологических служб.
Наибольшая часть посетителей - из Украины (48%), далее за уровнем активности идут пользователи из России, а потом - Германии.
Источник:Bigmir.net
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