Ставить вопрос про санкции относительно Украины рано – Х.Северинсен

01.11.2004 08:11:49

Соответчик мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы Ханне Северинсен считает, что ставить вопрос про санкции относительно Украины за результатами проведенных выборов рано. Об этом она заявила в эфире «5 каналу».

Поскольку Украина является членом Совета Европы, она должна отвечать ее стандартом, заявила Х Северинсен. А прежде чем делать выводы, надо подождать три недели ( второй тур выборов), считает она.

Результаты анонимного екзит-пола соответчик назвала интересными. Интересными по ее мнению являются и расхождения его результатов и с предварительными данными которые объявила ЦИК.

«Ми боимся, чтобы это не привело к фальсификации. Мы надеемся что наши наблюдатели будуть сообщать о подобных случаях. Я была в Мукачево и знаю, что надо наблюдать не только во время выборов, но и после их», отметила Х.Северинсен.

Источник: Медиа-центр «Кандидат»

