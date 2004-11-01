42,21% проголосовали за Януковича, за Ющенко - 37,15%, ЦИК обработала 78% протоколов (более полно)

42,21% проголосовали за Януковича, за Ющенко - 37,15%, ЦИК обработала 78% протоколов - Медиа-центр `Кандидат`.



После того, как Центральная избирательная комиссия Украины обработала 78% протоколов, у лидеров президентских выборов такие результаты: 42,21% - за Виктора Януковича, 37,15% - за Виктора Ющенко.



За Александра Мороза отдали свои голоса 5,63%, за Петра Симоненко - 5,1%. Остальные кандидаты значительно отстали.

