З опрацьованих 81,42%бюлетенів, за Януковича - 41,82%, за Ющенка - 37,53% - ЦВК

08:47, 01 ноября 2004
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