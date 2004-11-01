Согласно обработанных 84,32% бюллетеней, за Януковича – 41, 43%, за Ющенко – 37,92% - ЦИК

09:33, 01 ноября 2004
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