Выборы в Украине прошли без эксцессов – МВД

Выборы Президента в Украине прошли без особенных эксцессов и столкновений, Сообщил Департамент в связях с общественностью МВД Украины. «Выборы прошли нормально и стабильно», - сказали в МВД. Одновременно в Департаменте подчеркнули , что в некоторых регионах имели место инциденты. Об этом сообщает Медиа-центр «Кандидат».

Согласно данным Департамента, в Киеве З1 октября и ночью 1 ноября правопорядок обеспечивало 14 тысяч сотрудников милиции. В целом по Украине было задеяно 147,5 тысяч охранников правопорядка и 9,6 тысяч членов гражданских формирований.

