Множество не точностей в списках избирателей – главное нарушение, которое могло повлиять на результаты выборов – Попов

Главное нарушение, которое могло повлиять на результаты выборов Президента Украины 31 октября – множество неточностей в списках избирателей, сообщил Председатель Правления КВУ Игорь Попов на пресс-конференции в информационном центре `Президентська доба – 2004`.



По оценкам КВУ, из-за плохого качества списков не смогли воспользоваться своим избирательным правом до 10% граждан, которые пришли на выборы. Вообще процесс голосования проходил при высокой активности избирателей, факты других препятствий изъявления воли и влияния на нее не были массовыми.

