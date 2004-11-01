Использование открепительных талонов позволило многим людям проголосовать по несколько раз – КИУ
10:41, 01 ноября 2004Последние события
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Другими нарушениями, которое могло повлиять на результаты выборов, были факты злоупотребления с использованием открепительных талонов, которые позволили многим людям проголосовать по несколько раз, сообщил Комитет избирателей Украины на пресс-конференции в Информационном центре `Президентська доба –2004`.
Во время подсчета голосов наблюдатели КИУ фиксировали случаи грубых нарушений, которые касались отказов комиссий устанавливать результаты голосования в округах, затягивания с передачей результатов в территориальные и центральную избирательные комиссии.
Больше всего таких нарушений наблюдалось в Сумской и Кировоградской областях.
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