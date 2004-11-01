Север, Восток, Запад и Центр Украины проголосовали за Ющенко, на втором месте идет Мороз - Томенко

Народный депутат Украины Николай Томенко заявил на пресс-конференции в избирательном штабе Ющенка, что Север, Восток, Запад и Центр Украины проголосовали за Ющенко, на втором месте идет Мороз, зато у него в центре забрали голоса.



Также Томенко отметил: `Наши юристы и эксперты сравнят наши результаты параллельного подсчета с результатами ЦИК`.



Еще одна особенность компании заключается в том, что много обще национальных каналов нагнетали информацию об электоральном расколе. `Но подсчет показал, что в 17 областях победил Ющенко – а это 2/3 областей Украины. Так что нагнетание межнационального противостояния было абсолютно безосновательным`, - подчеркнул он.



Он так же подчеркнул то, что как только стало известно в ЦИК, что процент не в пользу Януковича, было приостановлено подсчет. Так что, 32,5% протоколов из Киева не обработано, подобная ситуация по Киевской области.



Источник: Медиа-центр `Кандидат`

