Избирательный процесс в Украине и поиск демократии сделали шаг назад – делегация наблюдателей Международного Республиканского Института

Исследованиями делегации МРИ было обнаружено массовые неточности в списках избирателей, несправедливые и незаконные действия во время формирования и функционирования территориальных и участковых комиссий, а также сообщения из источников, которые вызывают доверие, о запугивании избирателей местными администрациями в каждом регионе страны.



Например, в Сумской области членам городских советов неоднократно угрожали потерей рабочего места, если они примут участие в программах МРИ.



Оценка выборов проводилась наблюдателями МРИ как в день выборов, так на протяжении всей избирательной кампании. В обоих направлениях, по мнению МРИ, Украина серьезно не дотягивает до международных стандартов и должна сделать все возможное для проведения честных и демократических выборов 21 ноября.



Такую информацию обнародовал МРИ во время пресс-конференции в информационном центре `Президентська доба 2004`.

