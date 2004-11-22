Выборы в Украине не были демократическими – международные наблюдатели

Член канадского парламента, украинец по происхождению Борис Вжесневский, от имени канадских наблюдателей заявил, что выборы в Украине прошли не демократично. По его мнению, воля народа была выражена: согласно с ней Президентом есть Виктор Ющенко. Вжесневский заявил, что завтра он отъедет в Канаду, где, в частности, обсудит вопрос, касающийся Украины. Он заявил, что на прошлой неделе уже встречался с премьер-министром Канады и обсуждал ход предвыборной компании в Украине. В частности, они рассматривали все возможные санкции против Украины в случае недемократических выборов. По мнению канадского парламентария, необходимо сформировать четкую позицию относительно событий в Украине. В частности, Вжесневский отметил, что канадские наблюдатели зафиксировали и документально запротоколировали многие нарушения на избирательных участках в Николаевской, Херсонской, Одесской и других областях.



Источник: Громадське радио