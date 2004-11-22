В выходные границу Украины пересекли более340 тыс. человек и более 85 тыс. транспортных средств. Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимосвязи с СМИ и связи с общественностью Государственной пограничной службы Украины, за незаконное пересечение границы сотрудники приграничного ведомства задержали 24 человека.



Еще 190 наших соотечественников и иностранных граждан не смогли пересечь государственную границу в большинстве через подделанные и недействительные документы, отсутствие виз и несоответствие истиной причины приезда отмеченной в соответствующих документах.



Конфискованы украинскими пограничниками контрабандные товары и валюта на сумму около 100 тыс. грн.



Источник: УНИАН

