В выходные границу Украины пересекли более340 тыс. человек и более 85 тыс. транспортных средств
14:04, 22 ноября 2004Последние события
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В выходные границу Украины пересекли более340 тыс. человек и более 85 тыс. транспортных средств. Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимосвязи с СМИ и связи с общественностью Государственной пограничной службы Украины, за незаконное пересечение границы сотрудники приграничного ведомства задержали 24 человека.
Еще 190 наших соотечественников и иностранных граждан не смогли пересечь государственную границу в большинстве через подделанные и недействительные документы, отсутствие виз и несоответствие истиной причины приезда отмеченной в соответствующих документах.
Конфискованы украинскими пограничниками контрабандные товары и валюта на сумму около 100 тыс. грн.
Источник: УНИАН
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