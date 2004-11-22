На Крещатике расставляют полаточный городок

На Майдані Незалежності возле консерватории расставляют палаточный городок. Подъехали грузовики, с которых разгружают спальники, палатки и другое туристическое снаряжение. Возле метро Крещатик расставлено палатки. Движение Крещатика перекрыто. Не обращая на призыв организаторов акции на несколько часов разойтись и снова прийти, на Майдані продолжает оставаться около 10 тыс. человек, которые не расходятся и кричат «Ющенко!».



Источник: МЦК

