За день выборов зафиксировано более полсотни нарушений прав журналистов

Около 150 нарушений прав журналистов зафиксировал на 22:00 часа 21 ноября Координационный центр помощи журналистам.



Основные проблемы: отказ в доступе на избирательные участки, мешали проводить съемки и большое количество наблюдателей с свидетельствами журналистов. Львиная доля нарушений (32 случая) касается отказа журналистам от доступа в избирательные участки. «Лидерами» этого вида нарушений стали Сумская, Николаевская, Кировоградская, Днепропетровская, Харьковская, Закарпатская, Ровенская, Киевская области. Часто представители избирательных участков мотивируют свой отказ неправильным оформлением свидетельств: нет фотографии, даты, печать не соответствует названию СМИ, отсутствуют порядковые номера регистрации СМИ.



Источник: ИМИ

