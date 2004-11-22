За день выборов зафиксировано более полсотни нарушений прав журналистов

13:29, 22 ноября 2004
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Около 150 нарушений прав журналистов зафиксировал на 22:00 часа 21 ноября Координационный центр помощи журналистам.

Основные проблемы: отказ в доступе на избирательные участки, мешали проводить съемки и большое количество наблюдателей с свидетельствами журналистов. Львиная доля нарушений (32 случая) касается отказа журналистам от доступа в избирательные участки. «Лидерами» этого вида нарушений стали Сумская, Николаевская, Кировоградская, Днепропетровская, Харьковская, Закарпатская, Ровенская, Киевская области. Часто представители избирательных участков мотивируют свой отказ неправильным оформлением свидетельств: нет фотографии, даты, печать не соответствует названию СМИ, отсутствуют порядковые номера регистрации СМИ.

Источник: ИМИ

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