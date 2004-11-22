На Харьковском шоссе стоит как минимум 15 автобусов с молодчиками
13:14, 22 ноября 2004Последние события
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На Харьковском шоссе в Киеве сейчас находится около 15 автобусов с донецкими номерами. В автобусах сидят молодые люди специфической внешности в кожаных куртках, коротко подстриженные. У автобусов, которые стоят на обочине дороги донецкие номера. Об этом «Громадському радіо` сообщил водитель, который ехал по Харьковскому шоссе. По его словам автобусы сопровождает несколько автомобилей Гаи.
Источник: Громадське радио
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