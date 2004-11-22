Гражданская инициатива `Знаю` обратилась к украинским студентам

Студенты Украины! Братья и сестры! Еще вчера несмотря на десятилетия удачного геноцида украинских душ, мы надеялись на то, что будущее нашего народа можно будет определить путем демократических выборов. Сегодня эту благородную надежду жестоко уничтожили бесчестным поведением корумпированого режима. На власти не удалось уничтожить нашу волю и желание свободы!



Мы должны действовать! Мы должны использовать этот уникальный шанс начать чувствовать себя людьми!



Сегодня нет ничего важного за гражданские и человеческие обязанности защитить выбор сделанный украинским народом. Не слушайте ваших деканов-злодеяв, не бойтесь их угроз! Собирайтесь со своими однокурсниками, оставляйте пары, и идите туда, где ваше присутствие является единственным шансом отстоять правду – спешите на майдан Незалежності или на центральную площадь твоего города!



Станьте плечом к плечу, поддержите один другого! Докажите себе и миру, что можно сфальсифицировать украинские выборы, но нельзя подтасовать украинское достоинство и волю!



Не бойтесь сегодня, что бы не жить в страхе завтра!

