Акцию гражданского неповиновения возглавит социалист Луценко

Руководителем бессрочной акции неповиновения назначен член фракции Соцпартии, ранее известный как однин из руководителей акции «Украина без Кучми» Юрий Луценко. Об этом сообщил во время митинга на майдані Незалежності руководитель избирательной компании Виктора Ющенко Александр Зинченко.

Ю. Луценко сообщил, что в понедельник к 17:00 на Майдані будет установленно 1,5 тысяч палаток. «От майдана Незалежності» начинается новая история Украины», - сказал депутат.

Участники митинга обращаются к В. Ющенко, называе его президентом Украины. Они подчеркивают, что «украинская опозиция стала украинской властью

