На всех заграничных участках выборы выборы прошли организовано и без срывов. Проголосовало более 93 тысяч граждан Украины – МЗД

22.11.2004 11:56

На всех, без исключения, 123 заграничных участках голосования во втором туре выборов Президента Украины прошло согласно с законодательством Украины, организовано и без срывов. Как сообщил УНИАН руководитель пресс- службы МВД Маркиян Лубкивский, за границей проголосовало более 93 тисяч украинских граждан. Наибольшая активность избирателей наблюдался в Приднистровьи , Росийской Федерации (Москва) и США

