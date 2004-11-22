К ЦИК пришло 10 депутатов из «Регіонів Украіни` узнать о результатах
11:55, 22 ноября 2004Последние события
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К Центральной избирательной комиссии пришли 10 депутатов из фракции «Регіони Украіни`.Как передает корреспондент УНИАН, среди них Владимир Рыбак, Татьяна Бахтеева, Александр Пеклушенко. На вопрос журналистов о цели их прихода, депутаты ответили: Узнать о результатах. В. Рыбак также напомнил, что за результатами параллельного подсчета голосов, который проводился в Центральном избирательном штабе кандидата в Президенты Виктора Януковича, В. Янукович победил с отрывом в 3%.
УНИАН
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