К ЦИК пришло 10 депутатов из «Регіонів Украіни` узнать о результатах

К Центральной избирательной комиссии пришли 10 депутатов из фракции «Регіони Украіни`.Как передает корреспондент УНИАН, среди них Владимир Рыбак, Татьяна Бахтеева, Александр Пеклушенко. На вопрос журналистов о цели их прихода, депутаты ответили: Узнать о результатах. В. Рыбак также напомнил, что за результатами параллельного подсчета голосов, который проводился в Центральном избирательном штабе кандидата в Президенты Виктора Януковича, В. Янукович победил с отрывом в 3%.

УНИАН

