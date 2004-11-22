Тимошенко обращается к народному движению

Юлия Тимошенко уверена, что Верховна Рада не наберет достаточного количества голосов и единой легитимной властью в Украине будет народная власть.

По данным УНИАН, Тимошенко заявила, что за 12 лет родилась правдивая украинская нация и призывает поддержать движения народа Украины .Она призывает остановить роботу предприятий, учебу студентов и розбить по Киеву палаточный городок, потому что именно киевляне отдали 80% голосов за Ющенко.

Источник:УНИАН

