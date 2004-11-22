КВУ считает невозможным объявлять результаты параллельного подсчета голосов до получения информации из всех избирательных участков
КВУ считает невозможным объявлять результаты параллельного подсчета голосов до получения информации из всех избирательных участков, сообщили представители КВУ на пресс-конференции в информационном центре «Президентська доба 2004`.Поскольку разница между количеством голосов, отданых за каждого кандидата менее 4%, а значит находится в пределах ошибки.
Результаты голосования было получено с 1451 избирательного участка, что составляет 96,6% от количества участков избирателей.
Комитет выборов Украины называет выборы 21 ноября самыми грязными за всю историю независимости Украины. `Независимо от личности победителя, выборы 21 ноября навсегда останутся черным петном на репутации Украины` – идется в заявлении.
После получения информации из всех избирательных участков КВУ сообщит данные паралелльного подсчета голосов и представит полные данные всем интересующимся експкртам.