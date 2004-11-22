КВУ считает невозможным объявлять результаты параллельного подсчета голосов до получения информации из всех избирательных участков, сообщили представители КВУ на пресс-конференции в информационном центре «Президентська доба 2004`.Поскольку разница между количеством голосов, отданых за каждого кандидата менее 4%, а значит находится в пределах ошибки.

Результаты голосования было получено с 1451 избирательного участка, что составляет 96,6% от количества участков избирателей.

Комитет выборов Украины называет выборы 21 ноября самыми грязными за всю историю независимости Украины. `Независимо от личности победителя, выборы 21 ноября навсегда останутся черным петном на репутации Украины` – идется в заявлении.

После получения информации из всех избирательных участков КВУ сообщит данные паралелльного подсчета голосов и представит полные данные всем интересующимся експкртам.

