КВУ считает невозможным объявлять результаты параллельного подсчета голосов до получения информации из всех избирательных участков

10:49, 22 ноября 2004
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КВУ считает невозможным объявлять результаты параллельного подсчета голосов до получения информации из всех избирательных участков, сообщили представители КВУ на пресс-конференции в информационном центре «Президентська доба 2004`.Поскольку разница между количеством голосов, отданых за каждого кандидата менее 4%, а значит находится в пределах ошибки.
Результаты голосования было получено с 1451 избирательного участка, что составляет 96,6% от количества участков избирателей.
Комитет выборов Украины называет выборы 21 ноября самыми грязными за всю историю независимости Украины. `Независимо от личности победителя, выборы 21 ноября навсегда останутся черным петном на репутации Украины` – идется в заявлении.
После получения информации из всех избирательных участков КВУ сообщит данные паралелльного подсчета голосов и представит полные данные всем интересующимся експкртам.

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