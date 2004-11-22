«Сила народа» собрала 150 подписей народных депутатов для проведения внеочередной сесии парламента
Коалиция «Сила народа» собрала 150 подписей народных депутатов (минимально необходимое количество) для проведения внеочередной сессии парламента. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на митинге на Майдані Незалежності в Киеве руководитель офиса Виктора Ющенко Олег Рыбачук. Он отметил, что на внеочередной сессии Верховної Ради представители коалиции «Сила Народа» будут требовать выражения недоверия Центральной избирательной комиссии и проведения пересчета голосов избирателей в ходе второго тура выборов Президента. Кроме этого, он сообщил, что сейчас продолжается совещание с участием лидеров коалиции В.Ющенко, Юлии Тимошенко, Александра Мороза и Анатолия Кинаха. По словам О.Рыбачука в совещании также берут участие начальники из правоохранительных органов и Министерства защиты.
Источник: Информационный центр «Президентська доба2004`