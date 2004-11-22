Стороники Ющенко собираются на Майдані Незалежності

Несколько десятков тысяч сторонников кандидата в Президенты Украины Виктора Ющенко собираются на Майдані Незалежності в Киеве в понедельник. Они выкрикивают «Ющенко!» и держат символику кандидата. Люди продолжают собираться. Никого из организации акции пока что нет. Люди перекрыли проезд автомобилей по Крещатику. Количество участников на 9:20 утра – двадцать тысяч.

МЦК

