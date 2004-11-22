Стороники Ющенко собираются на Майдані Незалежності
09:40, 22 ноября 2004Последние события
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Несколько десятков тысяч сторонников кандидата в Президенты Украины Виктора Ющенко собираются на Майдані Незалежності в Киеве в понедельник. Они выкрикивают «Ющенко!» и держат символику кандидата. Люди продолжают собираться. Никого из организации акции пока что нет. Люди перекрыли проезд автомобилей по Крещатику. Количество участников на 9:20 утра – двадцать тысяч.
МЦК
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