Кивалов объявил тихий час. Не до завтра

Председатель Центризборкома Сергей Кивалов объявил перерыв в работе ЦИК. Об этом он заявил на утреннем брифинге в понедельник. Кивалов отбросил обвинения в прирячивании какой-либо информации о ходе голосования и результатов выборов. «Может я кому-то покажусь нудным человеком, но действия ЦИК четко регламентируются законодательством. Я тоже хочу быстрее получить результат. Но нам надо спешить медленно», - сказал он. «Процесс интересный, но не менее интересный результат. Мы делаем все, чтобы получить быстрее результат», отметил Кивалов. После этого Кивалов объявил перерыв в роботе ЦИК, сказав, что хочет, чтобы его члены поспали». «Это перерыв не до завтра, а на три четыре часа».на вопрос, когда стоит ожидать следующий результат ЦИК , Кивалов сказал: «Я не синоптик, что бы давать прогнозы»

