ЦИК не припрятывает информации, касающейся прохождения голосования –Кивалов

Центральная избирательная комиссия не припрятывает информации, касающейся прохождения голосования – заявил в понедельник на брифинге глава ЦИК Сергей Кивалов. Он также заявил, что в составе всех окружных и территориальных избирательных комиссии равномерно представлено оба кандидата и каждый кандидат может получить экземпляр оригинала протоколов из любого округа. Кивалов также заявил, что ЦИК известна ситуация нарушений избирательного законодательства. В связи с этим, говорит Кивалов, доверенные люди кандидатов обращаться в суды и ЦИК.

Кивалов сказал, что не может позволить себе эмоциональных оценок выборов, он только видет, что кандидаты идут наравне. Поэтому он не является заручником политических игр. Он знает что результатов ждут не только в Украине, но и заграницей. Кивалов сказал, что он тоже хотел бы знать, кто станет Президентом, но подчеркнул, что «спешить надо медлено». Следующий брифинг Кивалов пообещал провести в 14:00.

ГИК

