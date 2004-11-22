Член ЦИК Ставнийчук считает, что Центризбирком будет иметь предварительные данные результатов выборов до десяти утра 22 ноября

Член Центральной избирательной комиссии Марина Ставнийчук считает, что ЦИК будет иметь предварительные данные результатов выборов Президента Украины уже к десяти утра 22 ноября. В частности, в прямом эфире «5 канала» она отметила: «Думаю, что предварительные результаты будут известны через часа два, к десяти часам». Отвечая на вопросы журналиста касающиеся тенденций этих результатов, Ставнийчук выразила сомнение в нужде прогнозов на данный момент, отметив, что кандидаты идут рядом с небольшой разницей, и что каждый из них имеет «некий резерв» в виде не обработанных или не введенных в информационно-аналитическую систему предварительных данных о информации с протоколов окружных избирательных комиссий. В этом контексте член ЦИК отметила, что на данный момент, например, в Днепропетровской области обработано чучуть больше 50%, имеется некоторый резерв протоколов ОИК также в Запорожской и Луганской областях. Так же из слов Ставнийчук, можно говорить о том, что по городу Киеву обработано приблизительно 60% протоколов ОИК. Это некоторым образом влияет на результативность каждого из кандидатов на пост Президента Украины в этих гонках, отметила представитель ЦИК.

Источник:УНИАН

