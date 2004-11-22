Янукович победил в Херсонской области, Ющенко - на Черниговщине и в Киеве - штаб Януковича

Штаб кандидата Януковича заявил, что подсчитал голоса в Херсонской области, Черниговщине и в Киеве. Об этом журналистам сообщила народный депутат Раиса Богатырева. По ее словам, на Херсонщине за Ющенко отдали свои голоса 42,06% избирателей, за Януковича - 52,28%. Против всех голосовали 3,34% избирателей.

На Черниговщине за Ющенко отдали голоса 65,48%, за Януковича 29,86% избирателей, против двух кандидатов - 2,65%.

В Киеве за Ющенко проголосовало 74,57% избирателей, за Януковича 19,83, против всех - 3,54 избирателей.

Богатырева также сообщила, что, по ее прогнозам, конечные результаты параллельного подсчета в штабе Януковича будут знать через час.

Источник: МЦК

