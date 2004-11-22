Янукович набрал 49,92%, Ющенко - 45,89% - параллельный подсчет штаба Януковича

К 6 утра в штабе кандидата в Президенты Украины Януковича обработано 80,86% протоколов. По результатам параллельного подсчета голосов Янукович набрал 49,92% голосов избирателей, Ющенко - 45,89%. Об этом журналистам сообщила Раиса Богатырева, народный депутат и доверенное лицо Януковича. Она также сказала, что голосовали против двух кандидатов 1,61% избирателей, 1,14% бюллетеней признаны недействительными. Явка избирателей, по данным штаба Януковича, к 6 утра - 79, 46%.

Источник: МЦК

