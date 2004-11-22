Резерв голосов есть у обоих кандидатов - член ЦИК Ставнийчук

Член ЦИК Марина Ставнийчук считает, что на данный момент резерв голосов в той или иной мере есть у каждого из кандидатов.

`Резерв есть у обоих кандидатов, другое дело - у кого больше, у кого - меньше`, - сказала она в эфире УТ-1. Если проанализировать количество обработанных протоколов в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской областях, сообщила Ставнийчук, очевиден определенный резерв у кандидата Януковича, который в этих областях набрал наибольшее количество голосов.

Вместе с тем, в Киеве практически к 6 утра поступило только 60% протоколов. В то же время заметна тенденция голосования киевлян за кандидата Ющенко.

Ставнийчук также добавила, что еще обработаны не все протоколы в Тернопольской, Полтавской, Одесской областях.

`Приблизительно к 8.00-10.00 будем двигаться к завершению этого процесса`,- сказала Ставнийчук, подчеркнув, что говорит о предварительных результатах выборов. По результатам 73,3% протоколов избирательных комиссий, на выборах Президента лидирует Виктор Янукович с 48,9% голосов избирателей, Виктор Ющенко получил 47,47% голосов.

Источник: Интерфакс

