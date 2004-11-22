Ющенко – 52,93 %, Янукович – 42,17 % - данные штаба лидера `Нашей Украины`

Виктор Янукович получил голоса 42,17 % избирателей, Виктор Ющенко – 52,93 %. Такие данные после обработки 56,43 % протоколов, которую проводит штаб лидера `Нашей Украины`,- сообщает корреспондент `Громадського радио`. Процент тех, кто проголосовал против всех или испортил бюллетени – 4,9. Об этом журналистам рассказал народный депутат из фракции `Наша Украина` Юрий Ехануров. По его словам, Центральная избирательная комиссия обработала 73,3 % протоколов. Из них выплывает, что за Виктора Ющенко проголосовали 47,47 % избирателей, за Виктора Януковича - 48,9 %. Ехануров утверждает, что в Донецкой области подсчитано 85 % голосов. Это, по словам парламентария, значит, что резерв этой области, заготовленный для фальсификаций, заканчивается. Поэтому фальсификация результатов може продолжиться в Луганской области - там к этому часу подсчитано 47, 5 % бюллетеней.



Источник:`Громадське радио`.