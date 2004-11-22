К южному вокзалу Киева подогнали 20 автобусов ЛАЗ и `Икарус`. Милиционер из сопровождения отказался объяснить цель прибытия автобусов. Как передает корреспондент УНИАН, их сопровождала машина ГАИ. Капитан спецподразделения `Кобра` Онищук, который прибыл в машине сопровождения, отказался сообщить с какой целью автобусы подогнали к железнодорожному вокзалу. К этому моменту прибыло еще 8 автобусов.

Источник: УНИАН

