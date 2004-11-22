`У нас четкая тенденция увеличения количества голосов в пользу Виктора Януковича` – Коновалюк

`К этому моменту у нас четкая тенденция увеличения количества голосов в пользу нашего кандидата за счет тех областей, на которые мы рассчитывали: Луганской, Харьковской, Николаевской, Днепропетровской, где пока еще подсчитано немного голосов, тогда, як в западных областях, где перевес имеет Виктор Ющенко, подсчет прошел на уровне 70-80%`, - заявил народный депутат Украины Валерий Коновалюк. `У нас есть ресурс, который обязательно сработает. Разница между кандидатами может сокращаться, но существует определенная грань: 1-1,5%. Мы надеемся на окончательную победу Виктора Януковича`, - заявил он. По его словам, прослеживаются некоторые тенденции и динамика, которые нельзя опровергнуть. `И если бы такая поддержка Виктора Януковича, которая состоялась на востоке, наблюдалась и на западе, у нас была бы другая картина. Но мы спокойно ждем и обращаемся ко всем: давайте будем толерантными,` – заявил Валерий Коновалюк.

Источник: Штаб Януковича

