Ющенко отстает от Януковича на 5,1% - параллельный подсчет штаба Януковича
06:01, 22 ноября 2004Последние события
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Кандидат Виктор Ющенко отстает от Виктора Януковича на 5,1%. Такие данные параллельного подсчета голосов обнародовала на брифинге в штабе Януковича его доверенное лицо, народный депутат Украини Раиса Богатырева.
Предварительные результаты параллельного подсчета голосов показали, что за Виктора Януковича проголосовали 50,54% избирателей, за Виктора Ющенко – 45,53%.
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