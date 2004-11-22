Ющенко отстает от Януковича на 5,1% - параллельный подсчет штаба Януковича

Кандидат Виктор Ющенко отстает от Виктора Януковича на 5,1%. Такие данные параллельного подсчета голосов обнародовала на брифинге в штабе Януковича его доверенное лицо, народный депутат Украини Раиса Богатырева.

Предварительные результаты параллельного подсчета голосов показали, что за Виктора Януковича проголосовали 50,54% избирателей, за Виктора Ющенко – 45,53%.

