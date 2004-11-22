По предварительным данным, выборы на 101 избирательном участке Кировограда признаны недействительными

Выборы на 101 избирательном участке ТИО 100 Кировограда признаны недействительными. Об этом стало известно корреспонденту УНИАН. Всего в Кировограде зарегистрировано 128 избирательных участков.

Согласно параллельным подсчетам голосов, который производит Кировоградский региональный штаб Виктора Ющенко, состоянием на 5 час разрыв между кандидатами

составляет приблизительно 22 тыс. голосов в пользу В.Ющенко.

Кроме того, как передает корреспондент УНИАН, милицейский эскорт - Газель,

куда положили бюллетени с избирательного участка 92, - в сопровождении двух милицейских легковых авто группа наблюдателей от кандидата В.Ющенко и журналисты на своем автомобиле сопровождали через пол – Кировограда не позволяя, чтобы эскорт исчез из поля зрения. В результате -

бюллетени были доставлены в Кировский райсовет м. Кировограда.

Источник: УНИАН

