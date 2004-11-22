Коновалюк против того, чтобы штабы кандидатов выводили сторонников на улицу
05:37, 22 ноября 2004Последние события
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Штаб Виктора Януковича не будет призывать своих «поклонников» приезжать на центральную площадь столицы и действовать так, как прикажут представители избирательного штаба. Так народный депутат, член фракции `Регионы Украины` Валерий Коновалюк, отреагировал на призыв Виктора Ющенко выйти завтра в 9 часов утра на Майдан Незалежности и провести там мирную демонстрацию.
Источник: `Громадське радио`
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