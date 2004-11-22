Янукович 51.14%, Ющенко – 45,04% - штаб Януковича

Кандидат Виктор Янукович получил 51.14%, а кандидат Виктор Ющенко – 45,04% голосов избирателей во втором туре президентских выборов. Такие результаты параллельного подсчета голосов штаба Януковича. `Мы удовлетворены предварительными результатами голосования. К этому часу нашим Центром обработано 57,77% данных с 51,07% избирательных участков. Явка избирателей высока и составляет 79.69%`, - сказал депутат Валерий Коновалюк во время брифинга в штабе кандидата Януковича.

