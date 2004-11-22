ЦИК известно о случаях, когда наблюдателей выгоняли с участков и она обязательно отреагирует на них, в случае поступления жалоб - Кивалов

Глава ЦИК Сергей Кивалов заявляет, что центризбиркому известно о случаях, когда наблюдателей выгоняли с участков. ЦИК обещает реагировать в случае поступления жалоб. Об этом Кивалов сообщил сегодня на пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, он напомнил, что последний срок подачи соответствующих жалоб - завтра. В ходе пресс-конференции Кивалов также поделился, что разговаривал по телефону з Виктором Януковичем. Они обсуждали с ним выборы. `Переживает... Я его успокоил, данными, которые вам огласил. Ющенко я тоже успокоил этими данными`, - подчеркнул Кивалов.

Источник: УНИАН

